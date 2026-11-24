Нова измама се вихри в публичното пространство за парични измами, при която извършителите се представят за членове на семейството или други близки на набелязаните жертви, предупреждават от Областната дирекция на МВР в Шумен.

В полицията има сигнал, при който неизвестен е изпратил съобщение от непознат телефонен номер, твърдейки, че старият му номер вече не е активен, информира Plovdiv24.bg.

След като жертвата върне обаждане измамниците разиграват различни сценарии, с които принуждават да реагира незабавно. Най-често обяснението е свързано с повреден мобилен телефон и нужда от нова спешна покупка на ново устройство, невъзможност за достъп до онлайн банкиране или извършване на неотложно плащане.

Целта е човекът, който е мишена на измамниците, да преведе пари,

преди да успее да провери с кого действително разговаря. Извършителите разчитат на емоционалната реакция и желанието на хората да помогнат на свой близък в затруднение.

Често измамниците се представят за дете на получателя, като твърди, че старият му телефон и номер вече не работят. Той приканва родителя да продължи комуникацията в приложението WhatsApp на друг телефонен номер. Именно чрез подобен подход измамниците се опитват да спечелят доверието на потенциалните си жертви, преди да поискат финансова помощ.

От полицията предупреждават да подхождат с особено внимание към съобщения от непознати номера, дори когато подателят се представя за тяхно дете, внуче, родител или друг роднина. При подобна ситуация е необходимо да потърсят човека на познатия им телефонен номер. Ако той не отговори, препоръката е да направят повторен опит, да използват друго приложение за комуникация или да се свържат с друг член на семейството.

Докато не са сигурни с кого си пишат или говорят гражданите

не трябва да изпращат пари, да извършват банкови преводи или да предоставят лични данни. От МВР призовават информацията за измамната схема да бъде разпространена сред възможно най-много хора, като особено внимание бъде обърнато на възрастните, които могат да станат жертва на подобна манипулация.