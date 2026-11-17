Специализирана полицейска акция се провежда тази сутрин в центъра на София, като служители на Главна дирекция "Национална полиция" са влезли в бизнес сграда, в която се помещава офис на голям търговец на инвестиционно злато и други благородни метали. Операцията е на булевард "Тодор Александров" 20, където се намира сградата "Аларик Тауър".

По първоначална информация се извършват претърсвания на седмия етаж, на който са разположени офисите на компанията "Топ Голд", съобщава ФОКУС.

Полицейските действия са започнали в ранните сутрешни часове на деня. На посочения адрес се намира компанията "Топ Голд", специализирана в търговията с инвестиционно злато, сребро и други благородни метали. Дружеството работи на българския пазар и предлага продукти от благородни метали за инвестиционни цели.

Акцията може да обхване и други компании в столицата. Съобщава се, че през деня се очакват подобни полицейски операции и в офиси на още фирми, без засега да са посочени техните имена.

ФОКУС съобщава, че представители на търговците на злато не отговарят на телефонните обаждания. От Министерството на вътрешните работи са заявили пред агенцията, че по-късно ще бъде предоставена информация за провеждащите се акции.

Към този час не са обявени конкретните основания за претърсванията, както и данни за задържани лица или иззети материали. Очаква се МВР да представи подробности за операцията.