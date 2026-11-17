"Нямах време дори да се протегна към нея. Просто нямаше как да направиш дори една крачка." С тези разтърсващи думи приятелка на загиналата 18-годишна Милена от Драгоман описа последните секунди преди фаталния удар.

Свидетели на трагедията проговориха пред Нова телевизия и разкриха ужасяващи подробности за скоростта на автомобила, отчаяните опити на младежите да се спасят и поведението на граничния полицай след катастрофата. Те застанаха пред камерата с условието да останат анонимни, защото се страхуват, че виновният може да избегне наказание и случаят да бъде потулен.

"Чухме, че зад нас идва много бърза кола"

Трагедията се разиграва около 4 часа сутринта на 15 ноември, когато Милена и приятелите й се прибират след вечер, прекарана в заведение в Драгоман. Около този час персоналът изгасил осветлението и помолил посетителите да си тръгнат. Младежите излезли навън и поели към домовете си, но тротоарът бил зает от хора и оградни съоръжения, затова част от компанията се придвижвала по платното.

"Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме: "Хора, нека да се приберем по-навътре към тротоара", разказа момиче, което е било непосредствено до Милена.

В този момент дванадесетокласничката разговаряла със своя приятелка и обмисляла да си купи нещо за хапване. Секунди по-късно автомобилът връхлетял върху групата. "Нямах време дори да се протегна към нея. Просто нямаше как да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние", сподели очевидката.

Според свидетелите автомобилът се е движел с изключително висока скорост. Младежите предполагат, че тя е надхвърляла 80 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка.

"Аз нищо не съм направил!"

След удара част от приятелите се втурнали към Милена, за да проверят състоянието й, а други се насочили към автомобила. По разказите им шофьорът бил изваден от колата и последвал побой над него.

"Той слезе от колата и започна да повтаря: "Аз нищо не съм направил! Аз нищо не съм направил!", разказа приятелка на загиналото момиче. Очевидците твърдят още, че водачът не се поинтересувал от състоянието на Милена.

Приятелите й категорично отхвърлиха появилите се твърдения, че момичето е имало някакви лични отношения с граничния полицай. Двамата били в едно и също заведение преди трагедията, но в различни компании. "Това изобщо не е вярно. Тя дори не го познаваше", заявиха младежите.

Зад волана на автомобила е бил 26-годишният граничен полицай Емил Георгиев. След катастрофата дрегерът е отчел 1,63 промила алкохол в издишания от него въздух. Служителят е дисциплинарно отстранен от работа, привлечен е като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

"Вместо да има бал, сега я няма"

В понеделник вечерта стотици жители на Драгоман, Сливница, Алдомировци и съседни населени места се събраха на бдение в памет на Милена. Хората настояха за справедлив процес и тежко наказание за отговорния за смъртта на момичето.

"Надяваме се, защото Милена беше много добро дете и вместо да има бал, сега я няма. За една майка вече няма да има живот. Щом човек е пиян зад волана, трябва доживотна присъда", сподели Марийка, една от присъстващите на бдението.

"Моите съболезнования към семейството. Надяваме се да има справедливост, за това сме се събрали тук - да дадем отзвук на случилото се", заяви Цветослав Димитров.

Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в София. Приятелите на Милена настояват всички обстоятелства около трагедията да бъдат изяснени, а страхът им, че случаят може да бъде потулен, е сред причините да проговорят публично за преживяното.