Ноември очевидно няма никакво намерение да се разделя с топлото време и подготвя нова порция температурни изненади. В четвъртък България ще попадне в трети пореден топъл сектор, а термометрите на места ще покажат впечатляващите за сезона 20-23 градуса. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на бТВ, като обяви, че сиромашкото лято ще продължи чак до неделя. След това обаче времето ще смени настроението си, а в края на ноември може да ни изненада и първият по-сериозен студ.

София може да изпревари Пловдив в температурната надпревара

"Между Димитровден и Никулден винаги се очаква т.нар. второ циганско лято с периоди на по-топло време, което е напълно нормално за сезона", обясни проф. Рачев. Според него седмицата ще бъде изключително динамична и ще предложи почти целия репертоар на късната есен, но засега топлината ще има предимство.

Особено интересно ще бъде в четвъртък, когато фьоновите процеси ще повишат температурите над 20 градуса. "Пловдив няма да е най-топлото място", отбеляза климатологът, като прогнозира за града около 17-18 градуса. Той припомни, че понякога дори София успява да изпревари Пловдив по температури. По Черноморието също ще бъде необичайно приятно - във Варна се очакват около 20 градуса, а в Созопол термометрите могат да достигнат 20-21 градуса. Морската вода край Варна обаче остава доста по-хладна - около 15 градуса.

Мъглите си отиват, но дъждовете заемат мястото им

Днес времето продължава да бъде сравнително топло, като по-упорити мъгли има главно в Северозападна България. През следващите дни те постепенно ще намаляват заради усилването на вятъра. Причината за необичайно високите температури са активните циклонални процеси над Северна Европа, които насочват по-топъл въздух към страната ни.

"Ще понамалеят мъглите, но ще стане по-дъждовно", предупреди проф. Рачев. Валежи се очакват на различни места в страната, а сутрешните температури в отделни райони могат да се понижат до 2-3 градуса. Климатологът обърна специално внимание на шофьорите, като ги призова да бъдат внимателни при намалена видимост и евентуални заледявания. "Безсмислено е да си рискуваш живота за няколко минути", подчерта той.

Неделя слага край на топлото, снегът още се колебае

Необичайно високите температури ще се задържат до неделя, когато към България ще започне да нахлува по-хладен въздух с атлантически произход. Захлаждането ще се усети особено отчетливо след дните с над 20 градуса, а през следващата седмица времето постепенно ще придобие по-характерен за края на ноември облик.

В планините зимата също все още не е пристигнала с пълна сила. По думите на проф. Рачев на Черни връх няма нормална снежна покривка, макар че там се очакват снеговалежи. По-сериозно застудяване в страната е възможно около 29-30 ноември, когато метеорологичните модели допускат нахлуване на значително по-студен въздух.

"Евентуално ще видим сняг чак в края на месеца. Засега обаче по-голяма е вероятността да не се случи", заяви проф. Георги Рачев.