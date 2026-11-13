Паднали дървета, смачкани коли, затворени пътища: Страховит вятър вилнее из страната

Силният и бурен югозападен вятър днес доведе до предупредителни кодове в почти цялата страна, бедствено положение във Враца и стотици сигнали за материални щети, най-вече в столицата.

В София подадените сигнали за щети вече са над 300. На терен работят 15 екипа на пожарната и 12 екипа на общинската дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Към момента няма данни за пострадали хора. Аварийните екипи са премахвали паднали дървета от 10 автомобила.

В кв. „Манастирски ливади-изток“ три коли са ударени от преобърнати и носени от вятъра контейнери за смет. Има множество сигнали за паднали ламарини, отнесени строителни огради, разкъсан билборд на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“, скъсани кабели и повредени светофарни уредби.

Паднали дървета временно затрудниха движението в кв. „Лагера“ и по Панорамния път. Градският транспорт и училищата функционират нормално. От „Електрохолд“ съобщиха, че екипите им работят по отстраняването на отделни аварии с електрозахранването в Западна България и призоваха хората да не се приближават до скъсани проводници.

Пътят към планината Витоша е временно затворен за движение. Мярката е предприета като превенция срещу инциденти в планинските райони.

В рамките на града десет екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ работят по отстраняването на паднали дървета. Постъпили са и сигнали за материални щети върху автомобили, които са били засегнати от паднали клони вследствие на бурните пориви.

Заради паднали клони и дървета върху релсите и контактната мрежа в различни участъци на страната има влакове с нарушен график и закъснения.

Във Враца вятърът е повалил множество дървета и клони, откъснал е ламарини и е разместил опасни конструкции. Прекъснато е електрозахранването в квартал „Кулата“ и в селата Челопек и Бели извор. Общината призова гражданите да не напускат домовете си и да приберат всички незакрепени предмети от балконите и первазите.