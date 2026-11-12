Мощен студен фронт връхлита страната и сваля температурите с 15 градуса

България се радва на почти пролетни, а на места дори летни температури, но топлото време няма да се задържи дълго. През следващите дни страната ще попадне под влиянието на топъл южен въздушен пренос, който ще повиши значително температурите. На места термометрите ще достигнат 22–25°C, но още на 14 ноември ни очаква рязка промяна на времето, предупреждават от "Метео Балканс".

Причината за необичайно високите температури е южен вятър с фьонови характеристики. Той ще бъде особено осезаем в районите, където въздушният поток ще успее да преодолее планинските прегради. Там температурите ще се повишат чувствително, докато в местата, защитени от южния вятър, ще остане сравнително по-хладно.

В районите със силен южен вятър и нощните температури ще останат необичайно високи за средата на ноември – между 15 и 20°C.

След краткия период на почти летни температури обаче се очаква преминаването на мощен студен атмосферен фронт. С него ще нахлуе значително по-студена въздушна маса, която ще доведе до рязък спад на температурите – на места с над 15 градуса.

Промяната ще бъде особено осезаема на 14 ноември, когато максималните температури в страната ще се понижат до едва 5–10°C. Така в рамките на кратък период ще преминем от необичайно топло за сезона време към условия, характерни за късната есен.

Особено внимание заслужава времето в София. Според прогнозните сценарии на 14 ноември максималните температури в столицата ще бъдат около 5–7°C, а сутрешните стойности ще се доближат до нулата.

Не е изключено при подходящо развитие на атмосферните процеси да има и валежи от сняг в по-високите части на Западна България, включително в района на Драгоман и Пернишко.

Рязката температурна промяна ще бъде сериозно напомняне, че въпреки почти летните стойности в началото на периода, ноември постепенно ще покаже типичното си късноесенно лице.