31 спешни мерки! Министър Пеев с тежки думи след трагедията на "Тракия"

Институционална разпокъсаност, хронична липса на адекватна комуникация между ведомствата и множество центрове на отговорност, които парализират вземането на навременни решения. С тези думи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев описа настоящото състояние на държавната администрация по повод тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, които отнеха живота на 12 души и оставиха десетки ранени.

Министърът, който прекъсна визитата си в Турция и се завърна преждевременно у нас заради трагедията, изказа дълбоки съболезнования на близките на загиналите. Той беше категоричен, че на този етап е твърде рано да се правят генерални и категорични заключения за точните причини довели до инцидентите, като подчерта, че разследващите органи трябва да кажат тежката си дума.

Въпросът с отговорността: 15 години натрупване на проблеми

По думите на транспортния министър проблемите с пътната безопасност в страната в никакъв случай не могат да бъдат сведени до действията или бездействието само на едно ведомство или едно управление. Пеев отказа да влиза в политически спорове и да хвърля обвинения единствено към предходни правителства, изтъквайки, че системните дефицити се трупат в продължение на поне 15 години.

„Ако трябва да се понесе отговорност, тя трябва да бъде търсена 15 години назад. Като умножим всички институции, които са в България, и видим кой ги е оглавявал и кой е работил в тях, най-вероятно ще получим десетки хиляди хора. И какво като ги обвиним?“, риторично попита той.

Повече знаци не означава сигурност

Според министъра на транспорта механичното поставяне на допълнителни пътни знаци, табели и технически средства само по себе си няма да реши хроничните проблеми с безопасността.

„Ако имаме знаци и казваме на хората, че има мъгла, те какво трябва да направят? Трябва да има процес, институциите трябва да предприемат действия, за да предпазят хората. Наличието само на технически средства няма да реши нещата“, категоричен бе Пеев. Той настоява за цялостна промяна в начина, по който държавните структури си обменят информация и реагират в критични ситуации на пътя – процедурите трябва да бъдат опростени, а задълженията и отговорностите – кристално ясни за всяка институция.

Авиационният модел като решение

Като успешен пример за структура и безопасност министърът даде авиацията – сектор, от който идва собственият му професионален опит. Там правилата са дефинирани до краен предел: който първи установи опасност и разполага с информация, незабавно я предава към органа, който има правомощията и капацитета да вземе решение и да действа. „Така се прави в авиацията и нещата работят“, отбеляза той.

Денонощна работа по 31 нови мерки

Въпреки мащаба на проблемите, Министерството на транспорта вече е предприело конкретни действия. Създадена е специална работна група, която заседава денонощно и разработва пакет от 31 мерки за повишаване на безопасността.

Въпреки това Георги Пеев отправи призив за реализъм, предупреждавайки, че процеси, раздробени в десетки различни ведомства в продължение на години, няма как да бъдат обединени и оздравени с магическа прэчка за кратко време, колкото и силно да е желанието за мигновени резултати.