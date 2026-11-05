Тревога в Черно море! Корабният трафик през Босфора се срина с 50%

Корабният трафик през Босфора е намалял с 50% спрямо същия период на миналата година, сочат предварителни данни от сателитни наблюдения. Ударите срещу търговски кораби в Черно море създават сериозни рискове за корабоплаването и българските пристанища. Страната ни трябва да настоява за международни действия, европейски компенсации и застрахователна подкрепа за плавателните съдове. Това заяви пред БНТ Светлин Стоянов, председател на Управителния съвет на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт.

Ударите създават ефективна блокада на пристанищата

Според Стоянов първата необходима стъпка е засилване на дипломатическите усилия на България на международно равнище. Той настоява темата да бъде поставена пред Европейския съюз, НАТО и Международната морска организация.

„Това, което ние предлагаме, е първо, разбира се, да продължат активните дипломатически усилия от страна на държавата, на президентството, на премиера, така че в рамките на Европейския съюз, НАТО и Международната морска организация да бъде повдигнат въпросът да спрат ударите срещу търговски кораби“, заяви той.

„Те застрашават не само екологичната ситуация в региона, която все по-лоша и по-лоша става всеки ден, но и правят ефективна блокада на българските пристанища“, предупреди Стоянов.

Искат европейски компенсации и застрахователна подкрепа

Председателят на асоциацията предложи да бъде създаден европейски компенсационен механизъм за държавите, засегнати от военните действия в Черно море. Според него е необходима и застрахователна подкрепа за корабите, които влизат в българските териториални води и пристанища.

Стоянов постави въпроса за тези мерки във връзка с рисковете за търговското корабоплаване. Той настоя България да търси решения на европейско и международно равнище.

България все още няма необходимия спасителен кораб

Друг сериозен проблем, посочен от Светлин Стоянов, е липсата на специализиран кораб за търсене и спасяване. По думите му процедурата за осигуряването на такъв плавателен съд се е забавила заради честите промени в ръководството на отговорните институции.

„За съжаление, изпуснахме доста време от последния случай, когато държавата реши, че трябва да изпълни ангажимента си да осигури спасителен кораб. Бяха предприети действия в тази посока, след това станаха чести смени на министерствата и на отговорните министри, съответно тази процедура се затлачи“, обясни Стоянов.

„В момента върви нова, надяваме се, че в близко време ще бъде обявена, така че България да има най-после кораб за търсене и спасяване, който отдавна трябваше да има“, допълни той.

Огромен спад на трафика през Босфора

Стоянов представи и предварителните данни за движението на плавателните съдове през Босфора. Те показват рязко намаляване на трафика спрямо миналата година.

„Това, което имаме като предварителни данни от MarineTraffic и от сателитните наблюдения, е, че трафикът в Босфора е с 50% спад за същия период на миналата година“, заяви председателят на асоциацията.

Той обвърза необходимостта от международни дипломатически усилия и защитни механизми с продължаващите удари срещу търговски кораби в Черно море.