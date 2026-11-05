Операция на ГДБОП в Гурково! Иззеха техника от голямо предприятие

Собственикът на едно от големите промишлени предприятия в Гурково - „Булметал“, Кольо Атанасов, е бил задържан при специализирана операция на ГДБОП късно вечерта на 4 ноември, съобщава БНТ.

Полицейски екипи са влезли в производствената база на компанията, където са извършени претърсвания и изземвания. Към момента компетентните органи не са съобщили официално причините за задържането.

Претърсвания в производствената база

По време на акцията служителите на ГДБОП са иззели компютри и мобилни телефони. По данни на адвокатите на дружеството, които са присъствали на място, разследващите са търсили и устройства за проследяване, известни като тракери.

Според неофициална информация проверката може да е свързана с разследване за незаконно проследяване. Засега обаче няма официално потвърждение за предмета на разследването, нито публично оповестени данни за евентуално повдигнато обвинение срещу Кольо Атанасов.

Полицейски екипи е имало и пред дома на предприемача. Двамата му адвокати са били в производствената база по време на процесуалните действия.

Акцията засегна работата на голям работодател

Претърсванията и изземването на техника са затруднили дейността на предприятието, което осигурява работа на стотици служители и реализира значителна част от продукцията си на външните пазари.

„Булметал“ е сред основните български производители на метални опаковки за хранително-вкусовата, химическата, млекопреработвателната и козметичната промишленост. Дружеството е важен работодател в района на Гурково.

Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителна информация за проведената операция, основанията за задържането и последващите процесуални действия.