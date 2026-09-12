Военни хеликоптери се включиха в гасенето на големи пожари Стара Загора и Благоевград
Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
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Огнена стихия бушува в землището на Община Гурково
В стратегията “Ново начало за развитие на регионите”.
Движението за права и свободи представи листата си и кандидат-кмета си в Гурково
Случаят е от община Гурково и най-вероятно се касае за внесена инфекция
Фирмата, която изпълнява курсовете по общинската транспортна схема се отказала от договора си с общината, като поема неустойките по него
Живея сама от 27 години, но за първи път ми се случва такова чудо", разказа пред камерата на "Здравей, България" тази сутрин 83-годишната баба Иванка...
Извършителят на нападението е задържан. Оказало се, че той живее в близката махала...
Областният управител на Стара Загора Георги Ранов обеща съдействие на кметовете на двете общини пред Междуведомствената правителствена комисия за въ...
Безстопанствен кон се блъсна челно в лек автомобил на пътя между Мъглиж и Гурково и уби на място 15-годишно дете. Семейство от Николаево се прибирало...
Добричкото Гурково, което бе първото село, приело бесарабски българин избягал от ужаса на конфликта в родината си – Виталий Дрозда, не можа да му помо...
Още две украински семейства са пристигнали в събота вечерта в Гурково. Това обяви пред Дарик местният бизнесмен Кольо Атанасов, който оказва подкрепа...
Бизнесменът Кольо Атанасов
Няколко десетки работници и шефове на фирми за износ и обработка на дървесина се събраха в края на Гурково на отбивката за прохода Хаинбоаз на протест...
Кмет разкри сметка, търсят 2000 лева за виза и транспорт на семейството му от Украйна Нашенците в балчишкото село Гурково събират пари за първия беса...
Бизнесменът Кольо Атанасов има 4 деца, дава дом и работа на нашенци в Украйна Предприемачът Кольо Атанасов от старозагорското градче Гурково обяви, ч...
Стара Загора. Паметник на генерал Йосиф Владимирович Гурко, дар от руското правителство, бе открит в Гурково за 40-годишнината на подбалканското градч...
Стара Загора. Ревнивка от подбалканското градче Гурково след семеен скандал се обадила в полицията, че мъжът, с който съжителства без брак, къта незак...