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Кон уби дете на пътя

Кон уби дете на пътя

Безстопанствен кон се блъсна челно в лек автомобил на пътя между Мъглиж и Гурково и уби на място 15-годишно дете. Семейство от Николаево се прибирало...

19 май | 22:15
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