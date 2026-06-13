Украинските бежанци в Гурково вече са над 30
Бизнесменът Кольо Атанасов
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Бизнесменът Кольо Атанасов
Бесарабските българи са настанени във ведомствени жилища, а някои вече се обучават за новата си работа, съобщи техният благодетел Кольо Атанасов, мажо...
Бизнесменът Кольо Атанасов има 4 деца, дава дом и работа на нашенци в Украйна Предприемачът Кольо Атанасов от старозагорското градче Гурково обяви, ч...