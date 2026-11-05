Рязко застудяване днес! България посреща студен въздух от север

Студен въздух нахлува в България днес и ще понижи температурите в цялата страна. Максималните стойности ще бъдат едва между 7 и 12 градуса, а в София термометрите ще показват около 9 градуса. Преди обяд облачността ще бъде значителна, но постепенно ще започне да се разкъсва и намалява. В планинските райони на Западна България ще превалява слаб дъжд, а по високите части ще вали сняг.

Студен вятър носи промяната

През първата половина на деня облаците ще преобладават над по-голямата част от страната. Първите по-съществени разкъсвания ще бъдат над Източна България, а по-късно слънцето ще се показва и в останалите райони.

Ще духа слаб север-североизточен вятър, който в Източна България ще бъде умерен. С него ще продължи нахлуването на студен въздух.

Максималните температури ще достигнат между 7 и 12 градуса, като в столицата ще бъдат около 9 градуса.

Сняг по върховете, силен вятър в планините

Над планините облачността ще бъде предимно значителна. Главно в масивите на Западна България се очакват валежи от дъжд, които по високите части ще преминават в сняг.

Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра ще падне до минус 1 градус.

По Черноморието слънце, но и силен вятър

По крайбрежието облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Въпреки това застудяването ще се усеща и там.

Ще духа умерен, временно силен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7 и 11 градуса.

Морската вода остава сравнително топла за сезона - между 15 и 17 градуса. Вълнението на морето ще достигне 3-4 бала.

Какво ни очаква през следващите дни

През почивните дни облаците ще намалеят и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Сутрин обаче на места в низините и котловините ще има мъгли и ниска облачност.

Минималните температури ще се понижат значително и през уикенда ще бъдат около и под нулата. Дневните стойности ще останат предимно между 9 и 14 градуса.

В понеделник облачността ще се увеличи и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Във вторник валежи се очакват на много места в страната, но с появата на южен вятър температурите ще започнат да се повишават.

В сряда вероятността за валежи ще намалее. Сутринта ще има райони с намалена видимост, а през деня облачността временно ще се разкъсва.