Стартират директни полети от София до уникална дестинация

Българската авиокомпания GullivAir стартира редовни директни полети между София и Ереван на 7 ноември 2026 г. (събота). Линията ще се обслужва два пъти седмично, всеки четвъртък и събота, в сътрудничество с Bulgaria Air.

След първия полет на 7 ноември следващите полети са планирани за 12 ноември (четвъртък) и 14 ноември (събота). Разписанието е в сила до 25 март 2027 г. (четвъртък), като авиокомпанията разглежда възможността за продължаване на линията и през летния сезон при достатъчен пътнически интерес.

Първият полет по възстановената линия ще бъде посрещнат на 7 ноември на международното летище „Звартноц“ в Ереван от посланика на България в Армения Никола Николов, ръководителя на Делегацията на Европейския съюз в Армения, посланик Василис Марагос, както и от представители на арменските държавни институции.

Възобновяването на директната въздушна връзка е резултат от усилията на посланик Никола Николов и сътрудничеството с капитан Янко Иванов, изпълнителен директор на GullivAir.

Възстановяването на маршрута София – Ереван – София е важна стъпка към подобряване на транспортната свързаност между България и Армения. Директните полети ще улеснят пътуванията между двете столици и ще създадат допълнителни възможности за развитие на двустранния туризъм, бизнес контактите и културния обмен.

Новата линия ще осигури по-удобен достъп на българските туристи до Армения, като същевременно ще улесни посещенията на арменски граждани в България, включително през активния зимен туристически сезон.

До края на 2026 г. се очаква пътниците по линията София–Ереван да получат възможност за свързващи пътувания с полети от маршрутната мрежа на Bulgaria Air. Това ще стане възможно след приключване на текущата интеграция на резервационните системи на двете авиокомпании.

Възобновяването на полетите до Ереван е част от стратегията на GullivAir за разширяване на международната свързаност през София. През зимния сезон 2026/2027 г. авиокомпанията развива и директните си полети на дълги разстояния до Малдивите, Пукет и Банкок.

В перспектива това създава възможности за развитие на свързващи маршрути през София, включително за пътници от Армения, желаещи да пътуват до дестинации в Азия и Индийския океан.