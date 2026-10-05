Полет FZ1073 на Flydubai. Пилотът терорист призна - за втори път иска да разбие самолет

Вторият пилот, заподозрян за нападението на борда на самолет на FlyDubai по полет към Израел, е възнамерявал да разбие машината в летище „Бен Гурион“ в Тел Авив или в жилищна сграда - по аналогия с атентатите от 11 септември. Това разкриват двама високопоставени американски представители и израелски източник, близък до разследването.

Според медийни публикации заподозреният е Хамам Ал-Хамами, гражданин на Оман. Данните показват, че още през 2024 г. той е бил идентифициран като потенциален риск за сигурността и отстранен като стажант-пилот от Oman Air поради намерени у него материали с екстремистко съдържание. Случаят повдига сериозни въпроси относно процедурите по проверка и начина, по който той е бил назначен на работа във FlyDubai.

По информации от израелски медии по време на разпитите Ал-Хамами е признал подробностите. След като нападнал капитана, той планирал да навлезе сам в израелското въздушно пространство, да поиска разрешение за кацане в Тел Авив и да насочи самолета към избраната цел. Заподозреният твърди, че е обмислял да отвлече още предишния си полет, но се е отказал в последния момент, тъй като сред пътниците имало негови познати.