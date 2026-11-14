Хаос с полетите в САЩ, МВнР предупреди българите

Сериозни проблеми във въздушния трафик в САЩ могат да засегнат и българските граждани, които пътуват до, от или през страната. Причината е мащабен технически срив в телекомуникационната система на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), съобщиха от Министерството на външните работи.

Въпреки че ограниченията за излитане вече са отменени, възстановяването на нормалния график ще отнеме време. През следващите дни се очакват значителни закъснения, анулирани полети и промени в разписанията както на вътрешните, така и на международните линии, включително трансатлантическите маршрути.

Извънредно положение в САЩ! Спряха всички полети

От Ситуационния център на МВнР призовават българите да проверяват статуса на полетите си непосредствено преди тръгване към летището и да следят съобщенията на авиокомпаниите за евентуални промени.

При необходимост от консулска или кризисна помощ сънародниците ни могат да потърсят съдействие от българските дипломатически представителства в САЩ.

Посолството във Вашингтон е на разположение на телефоните +1 202 387 0174, +1 202 299 0273 и +1 202 483 1386. За спешни случаи извън работно време могат да се използват +1 202 387 0174 и +1 202 299 0273. Сигнали се приемат и на имейлите [email protected] и [email protected].

Генералното консулство в Ню Йорк може да бъде потърсено на +1 212 935 4646, а за спешни случаи извън работно време – на +1 202 387 0174. Имейл за връзка: [email protected].

В Чикаго телефоните за контакт са +1 312 867 1904 и +1 312 867 1905, а дежурният номер е +1 312 515 8774. Имейл: [email protected].

Българите в района на Лос Анджелис могат да се свържат с генералното консулство на +1 310 478 6700, а при спешни случаи извън работно време – на +1 310 437 3606. Имейл: [email protected].

При бедствени ситуации съдействие оказва и денонощният Ситуационен център на МВнР на телефоните +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616, както и на електронен адрес [email protected].

От външното министерство напомнят на българите, които пътуват или пребивават в чужбина, да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на сайта на ведомството или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“. Така дипломатическите представителства ще могат да реагират по-бързо и адекватно при възникване на извънредна ситуация.