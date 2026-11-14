Времето се обръща! Жълт код за порои, гръмотевици и рязко застудяване

Рязко застудяване, обилни валежи и гръмотевични бури ще бележат времето днес. За областите Бургас и Ямбол е обявен жълт код за опасно време, като очакваните количества дъжд са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Над по-голямата част от страната ще преобладава значителна облачност. В сутрешните часове в низините и котловините ще се образуват мъгли, а на много места ще вали дъжд.

В Централна и Източна България валежите ще бъдат придружени от гръмотевици. Най-интензивни се очаква да бъдат в югоизточните райони.

Ще духа умерен северозападен вятър, а в Източна България – североизточен. С него ще нахлува студен въздух и температурите чувствително ще се понижат.

Още преди обяд валежите постепенно ще започнат да отслабват и да спират, първо в северозападните райони. На много места облачността ще се разкъса.

Температурите падат, в София едва 9 градуса

Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, като малко по-високи стойности се очакват в Югоизточна България. В София сутринта термометрите ще показват около 7 градуса.

През деня ще настъпи чувствително застудяване.

Към 14 часа температурите ще бъдат между 8 и 10 градуса на много места в Северна България и 16–18 градуса в южните райони.

В столицата максималната температура ще достигне едва 9 градуса.

Сняг в планините над 1700 метра

Значителна облачност ще има и над планините.

В ниските части почти навсякъде ще вали дъжд, а над 1700 метра валежите ще преминават в сняг.

Ще духа силен северозападен вятър, който ще засилва усещането за студ.

Температурите ще се понижат съществено. На височина 1200 метра максималната ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.

Порои и гръмотевици по Черноморието

Облачно и дъждовно ще бъде и по Черноморието.

Очакват се значителни валежи, особено по южното крайбрежие, където на места ще има и гръмотевични бури.

Вятърът ще бъде умерен, от север-североизток.

Максималните температури ще достигат 12–13 градуса по Северното Черноморие и 17–19 градуса по Южното.

Температурата на морската вода е между 15 и 16 градуса, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

Студен въздух обхваща и Балканите

Застудяването ще се усети и на Балканския полуостров, където температурите ще се понижат чувствително, а вятърът постепенно ще отслабва.

Слънчево време се очаква в северозападните и крайните югоизточни райони на полуострова.

В останалите части ще бъде облачно, с валежи от дъжд. На места в югоизточните райони те ще бъдат значителни и придружени от гръмотевици.

Очакваните максимални температури в балканските столици и големите градове са: