Магистрала Тракия - десетилетия кошмар за звездите

Магистрала „Тракия“ отдавна е наричана „прокълната“ от българите, а черната статистика потвърждава, че голяма част от тежките пътни инциденти с популярни личности са се случили именно там.

Трагичната история започва още през 1999 г., когато фолкзвездата Румяна губи живота си при сблъсък край Сливен. Години по-късно, след зверска катастрофа, почина и нейната колежка Рейхан.

Сякаш кармично свързани, Галена и Преслава също преживяват ужаса на пътя. През 2011 г. джипът на Галена се преобръща на магистрала „Тракия“. „Не можех да повярвам, че съм жива“, споделя певицата, която в шока си търси изхвърления при удара озвучител Стенли.

Списъкът с пострадали звезди е дълъг. Магда оцелява след жестока катастрофа с АТВ и тежък вътрешен кръвоизлив, докато моделката Кристин Илиева претърпява цели 44 операции след инцидент, предизвикан от Дивна на пътя Русе-Варна. Мис Вселена България Ана-Мария Бабау пък се размина на косъм от участие в световния финал заради катастрофа.

Лейди Би също разказва за своята грешка на пътя, която я е вдъхновила да пее срещу войната по пътищата, след като е застрашила здравето на сина си и друго семейство. Последен от поредицата случаи е инцидентът с Анелия край село Славщица, довел до сериозни наранявания на дете и размяна на тежки обвинения между участниците, пише Хотарена.