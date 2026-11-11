Взето е важно решение за АМ Тракия ОБНОВЕНА

Прокуратурата проверява дали състоянието на пътната настилка е допринесло за тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана цялата документация за изграждането, пускането в експлоатация и ремонтите на участъка, където се случи трагедията.

Разследващите вече са взели проби от асфалта, за да установят доколко настилката е осигурявала необходимото сцепление на автомобилите с пътя. Предстои назначаването на специализирана експертиза, която ще оцени техническото състояние на магистралния участък въз основа на резултатите от пробите и предоставените от АПИ документи, предаде NOVA.

От днес до 13 ноември, за частични ремонти на асфалтовата настилка временно се променя организацията на движение в участък на автомагистрала "Тракия", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната се касае за участъка от 3-и до 1-и км на магистралата в Софийска област, в платното в посока към столицата.

При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата, посочват от АПИ.