Битка за живота на още четирима души от катастрофата

Лекарите продължават да се борят за живота на пострадалите при верижните катастрофи на АМ „Тракия” във вторник. При двата инцидента се удариха общо 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а около 50 са ранени.

В Сливен са настанени най-много от пострадалите при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. Общо 33 души са настанени в сливенски болници.

Четирима души остават в реанимацията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен с опасност за живота. Още вчера те са били оперирани.

Общо 23 души са преминали през спешното отделение на лечебното заведение след катастрофата, съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Един от пациентите е със съчетана травма - глава, гърди, корем.

„Има над 10 счупени ребра, опериран е коремът, отстранена е слезката, зашит е черният дроб, който също е бил с фисура, но той остава в тежко състояние. Другите болни са стабилни”, каза д-р Петров.

„Днес продължаваме с операциите на пациентите, които са в останалите отделения”, каза още той.

От лечебното заведение отправят апел към гражданите за доброволно кръводаряване. Въпреки че към момента кръвната банка разполага с наличности, нуждите остават високи за поддържане на необходимия резерв. Всички желаещи да помогнат могат да дарят кръв в Диагностично-консултативния център 2 (ДКЦ 2) в град Сливен, както и в останалите кръвни центрове в страната.

Деветимата пострадали, които бяха приети за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА), са в стабилно общо състояние. Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА.

„Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно”, каза пред NOVA заместник-директорът доктор Валентин Вълчев.

Пациентите в травматологията ще претърпят различни по вид и обем оперативни интервенции. Състоянието на пациентите в хирургията и в реанимацията ще бъде оценено днес отново. Ще бъдат проведени контролни образни изследвания и повторни консултации.