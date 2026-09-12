Хорър в центъра на София! 4 жертви
Извършителят се издирва
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Извършителят се издирва
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Инцидентът станал след катастрофа
Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинения срещу четирима от хората, участвали в инцидента между родители и ученици в столично училище, ста...
Акция по противодействието на разпространението на наркотични вещества доведе до ареста на четирима мъже в Гоце Делчев. На улица "Паул Ленц" в града е...
Акция проведе полицията в Пиринския край срещу притежанието и разпространението на дрога. Четирима мъже са арестувани. В жилище, обитавано от 24-г. бл...
Четирима мъже откликнаха на нашата инициатива и станаха монаси за един ден, съобщи игуменът на Лопушанския манастир архимандрит Христодул. Момче от Со...