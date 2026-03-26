Хорър в центъра на София! 4 жертви

Жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите "Драган Цанков" и "Евлоги и Христо Георгиеви“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Столичните полицаи работят по изясняване на самоличността на жената и обстоятелствата около случилото се. Жертвите са от германски произход.

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха за БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за мъж и жена, които са ранени на метростанция "Стадион Васил Левски". Две линейки са се отзовали на сигнала. Двамата са германски граждани, на видима възраст около 60-65 години. Прободните им рани са в областта на главата и части на тялото. Спешните екипи са ги откарали в УМБАЛСМ "Пирогов".

Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. "Черни връх" в посока хотел "Хемус". И двете момичета отново са германски граждани. Те са откарани във Военно-медицинска академия (ВМА).

От ВМА за БТА съобщиха, че тази вечер са транспортирани две жени – на 26 и 30 години, немски граждани, пострадали при инцидент в София. След извършените медицински прегледи са установени прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com