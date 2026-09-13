Решиха съдбата на жената, намушкала четирима германци. Шокиращи първи думи /ОБНОВЕНА/
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 39-годишната
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Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 39-годишната
По всяка вероятност тя има ментални проблеми
Извършителят се издирва
Баща попиля семейството си
Задържан е за 24 часа
Уcпял дa рaни oщe тримa души, cрeд кoитo и дeтe
Раненият е откаран в болница. Причината за инцидента се изяснява
Властите смятат, че е терористичен акт
16-годишен ученик от столичното 23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри" в квартал "Подуяне" наръга с нож 18-годишния си съперник в спор за момиче. По-младият Кри...
Пиян намушка с нож лекар от Спешното отделение на Университетската болница в Пловдив, съобщава БГНЕС. Медикът е получил рана на ръката, но тя не е се...
Учител бе намушкан в Париж. Нападателят крещял името на "Ислямска държава", съобщава вестник „Паризиен". Инцидентът е станал в предградие на Париж....
Работник получи нож в гърба вместо заплата, след като дръзна да търси парите си. Кървавият екшън се е разигра вчера в складова база в промишлената зон...
Гоце Делчев. Побеснял мъж нападна и наръга с нож жена си на автобусната спирка в гоцеделчевското село Мусомища. Инцидентът е станал рано сутринта в съ...
Враца. 11-годишно момченце бе намушкано от неизвестен до момента мъж малко след 15 часа във Враца. Детето си играело в близост до местната болница зае...
Бургас. Клошар намушка колега след нечовешки скандал за боклуци край казана. Инцидентът е станал в сряда следобяд пред блок 35 в ж.к. "Лазур" в Бургас...
Благоевград. Мъж нахлу в хотелски комплекс в санданското село Рожен и налетя с нож върху 41-годишния готвач Й.Г. Нападението е извършено е около 17,30...