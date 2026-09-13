Всичко за Намушка

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Пиян намушка лекар в Пловдив

Пиян намушка лекар в Пловдив

Пиян намушка с нож лекар от Спешното отделение на Университетската болница в Пловдив, съобщава БГНЕС. Медикът е получил рана на ръката, но тя не е се...

03 февруари | 14:00
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Мъж намушка дете

Мъж намушка дете

Враца. 11-годишно момченце бе намушкано от неизвестен до момента мъж малко след 15 часа във Враца. Детето си играело в близост до местната болница зае...

09 юни | 22:10
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