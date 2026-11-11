Важна фигура на ГЕРБ на косъм от ужаса на АМ Тракия

Едно от знаковите лица на ГЕРБ – депутатът Десислава Танева е преминала през трагичния участък на магистрала „Тракия“ минути преди верижната катастрофа. Това призна самата тя на брифинг на партията.

„На магистралата нямаше никаква сигнализация, нито представители на АПИ“, коментира Танева.

„Допълнителни сигнализации или мерки по повод наистина много гъста мъгла нямаше. Нито представители на АПИ, нито на други служби, които да наблюдават трасето.", заяви бившият министър на земеделието.

Припомняме,че малко след 7:00 часа сутринта на 10 ноември на автомагистрала „Тракия“, в района на Ямбол, възникват две тежки верижни катастрофи с участието на над 50 автомобила и тежкотоварни камиона.

Инцидентите се случват в участъка между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“, около 289-ия километър на магистралата. По последни данни най-малко 11 души са загинали, а десетки са транспортирани за лечение в болници.

Според първоначалната информация основна роля за трагедията са изиграли изключително гъстата мъгла и хлъзгавата пътна настилка. По данни на МВР видимостта в района е намаляла рязко от около 70–80 метра до едва 10 метра.