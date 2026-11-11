Борисов: За по-малки катастрофи отстраних трима министри

"Аз за много по-малки катастрофи отстраних трима министри. За много по-малки провинения отстранявах председатели на парламент. Това е и морална отговорност". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод най-зловещата и най-голяма катастрофа у нас. 86 коли се забиха една в друга при две едновременни верижни катастрофи в двете платна на "Тракия" край Ямбол вчера. 11 души загинаха, 51 бяха ранени. Днес е ден на национален траур.

По отношение на въпроса кой трябва да поеме отговорност за трагедията, Борисов два пъти повтори, че в миналото е отстранявал министри и председатели на парламента за значително по-малки провинения.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изказа съболезнования на близките на загиналите.



"Голяма благодарност към всички, които отидоха и дариха кръв, макар че министърката каза в 12 часа, че не е необходима, те хората отидоха и даряват. Към всички пожарникари, лекари, санитари, към моя приятел Балтов, да не пропусна някой от всички, които не летяха безцелно вчера през този ден", каза лидерът на ГЕРБ.

По думите му до 17:00 часа вчера, включително в негова публикация в социалните мрежи, не е имало политически атаки, а само съболезнования.

Бойко Борисов настоя да се приеме тежък наказателен закон, който да забранява на политиците при такива аварии и трагедии поне 24 часа да не говорят и да не политиканстват.