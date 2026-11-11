Здравният министър посочи какво е предотвратило още по-голяма трагедия

Бързата и адекватна реакция на държавните институции е предотвратила още по-голяма трагедия при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването „Денят започва“ по БНТ. Тя подчерта, че координацията между Министерството на здравеопазването, МВР и Министерството на отбраната е позволила пострадалите да получат своевременна медицинска помощ. По думите й здравната система е показала готовност да се справи с извънредна ситуация от подобен мащаб.

„Изключително трагичен инцидент. Вчерашната реакция както на здравната система, така и на системата на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната показа, че всички заедно, обединени, можем да спасим повече животи. Ако не беше бързата и адекватна координация, може би жертвите щяха да бъдат повече“, заяви Катя Ивкова.

Здравният министър обясни, че още в първите минути след катастрофите е започнало разпределянето на ранените между лечебните заведения в региона. Основна роля са изиграли екипите на Спешна медицинска помощ, районните координационни централи и Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха, който също е участвал в организацията.

„Здравната система е подготвена и това беше доказано. Именно когато настъпят такива ситуации, има разпределение на пациентите в различни лечебни заведения. Първоначалната преценка къде да бъдат транспортирани пациентите се извършва от екипите на Спешна медицинска помощ в координация с районните координационни централи. Вчера координацията се осъществяваше и от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Именно колегите оттам бяха първите, които ме информираха за изключително тежката катастрофа - около 90 транспортни средства, които са били блокирани“, разказа Ивкова.

Министърът увери, че всичко необходимо за лечението на пострадалите е осигурено. Според нея болниците в Ямбол, Сливен и Бургас, както и останалите лечебни заведения в района, са показали, че разполагат с необходимата организация и капацитет за реакция при подобна трагедия.

Ивкова съобщи, че не се е наложило транспортиране на ранени по въздух, но такава възможност е била осигурена. Военни транспортни самолети „Спартан“ са били разположени в готовност на летище „Безмер“, което се намира близо до болниците в Ямбол и Сливен. Решението дали да се използва въздушен транспорт се взема от медицинските екипи според състоянието на пациентите.

Държавата е готова да осигури и психологическа подкрепа, както и необходимата рехабилитация за пострадалите при катастрофите. Здравният министър разкри още, че съвместно с Министерството на труда и социалната политика се обсъжда възможността за предоставяне на парични компенсации. Към момента се разглеждат вариантите за подобна подкрепа.