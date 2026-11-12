Здравният министър посочи какво е предотвратило още по-голяма трагедия
Военни самолети „Спартан“ са били в готовност, а болниците в три области са поели пострадалите
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Военни самолети „Спартан“ са били в готовност, а болниците в три области са поели пострадалите
ГЕРБ поиска от лидера на ДСБ да разговаря с Москов за острите му думи, казва ген. Стоян Тонев "Има 2 нови случая на нападение и побой над лекари. Дот...
Екипи от спешните центрове в страната ще бъдат командировани в столицата. Здравният министър д-р Таня Андреева разпрати заповед до центровете в страна...