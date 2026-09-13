Планината не прощава. Въздушна линейка летя до висок наш връх заради драма
ПСС оказа спешна помощ на място, а пострадалото беше изведено от района на заслона в добро състояние
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ПСС оказа спешна помощ на място, а пострадалото беше изведено от района на заслона в добро състояние
Една от основните причини за гниене на орхидеите е прекомерната влага
Специална операция на командоси изведе военния, потвърждават официални източници
Двегодишно момче увисна от осмия етаж, докато било оставено само със сестра си
Нивото край Русе е почти нула, корабите заседнаха, а учени търсят екологичен начин да спасят водния път
Днес условията за туризъм в планините са лоши
Добрата новина съобщи зам.-министърът на културата Тодор Чобанов
Става въпрос за едноместна ветроходна яхта
Нашенците са били спасени тази сутрин
Седемте пациенти бяха спасени пред очите на лекари от водещи сърдечно-съдови центрове в България
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Работим здраво по сделката за спасение на социалната мрежа, каза президентът
Момент от историята, с който България може да бъде истински горда
Много е важно да помним онзи героизъм, онзи хуманизъм, който много ни липсва днес, каза премиерът Росен Желязков
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Каква ще бъде развръзката
При заразяване за часове може да се развие сепсис и да настъпи смърт
Според него е можело в ситуацията да се действа по-бързо, а доц. Шишков да бъде спасен
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Това е четвъртата успешна ХЕМС мисия и трета от типа hospital to hospital