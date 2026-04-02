Арест за родителите след шокиращия случай с дете на тераса в Ямбол

Родителите на 2-годишното момче, което увисна на парапет на тераса на осмия етаж в ямболския квартал „Златен рог“, са задържани за срок до 24 часа и вече са разпитани от полицията за изясняване на случая. Инцидентът разкри, че детето е било оставено без надзор заедно със своята едногодишна сестра, което е довело до опасната ситуация, съобщава Нова телевизия.

Прокуратурата е уведомена и се очаква на следващ етап да бъдат повдигнати обвинения срещу родителите за това, че са оставили децата сами в жилището, излагайки ги на сериозен риск.

Момчето беше спасено след драматична акция на полицията, при която един от униформените рискува живота си, качвайки се върху външно тяло на климатик, за да достигне до детето и да го издърпа обратно в безопасност. По време на операцията служителите на реда са били принудени да разбият входната врата на апартамента, тъй като тя е била заключена.

След случая двете деца са изведени от семейната среда. Момченцето е настанено в приемно семейство в Ямбол, а по-малката му сестра е настанена в община Тунджа, като мярката е предприета с цел гарантиране на тяхната безопасност.

По случая е свикано заседание на Координационния механизъм за деца в риск, на което ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за защита на децата и последващи действия от страна на институциите.

