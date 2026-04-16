Пламнал автомобил блокира пътя София-Перник! Километричен ад край Владая

Тежък пътен инцидент предизвика сериозен хаос в движението по главния път София-Перник в района на Владая. Лек автомобил се е запалил и е изгорял напълно.

Случаят се е разиграл в изключително натоварен участък в близост до бензиностанция, като огънят е обхванал превозното средство за минути и го е унищожил до основи. Димът и пламъците са били видими отдалеч, което допълнително е затруднило трафика.

По информация на очевидци, разпространена в социалните мрежи, инцидентът е довел до километрично задръстване в посока Перник. Колони от автомобили са блокирали пътя, а движението се осъществява бавно, на интервали и при сериозно напрежение сред шофьорите. Някои от тях са чакали дълго време без възможност за обходен маршрут.

Към момента няма данни за пострадали, но ситуацията е създала реален риск за участниците в движението. Първоначалните версии сочат самозапалване или внезапно възникнал пожар по време на движение, като причините тепърва ще се изясняват от компетентните органи. Очаква се нормалното преминаване в района да бъде възстановено след разчистване на изгорелия автомобил и приключване на огледа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com