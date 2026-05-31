Архитект хвърли бомбата! Бутат ли къщите в Баба Алино

Възможното събаряне на постройките в местността Баба Алино край Варна ще мине през съдебни дела и дълги битки, предупреди председателят на Камарата на архитектите във Варна арх. Марин Велчев в ефира на Нова телевизия. По думите му в България незаконно се строи лесно, но незаконните сгради се премахват трудно, а разходите по този процес може да останат за варненските данъкоплатци.

Коментарът му идва след изнесено заседание на управителния съвет на Камарата във Варна и оглед на място в района, където се разплита случаят с т.нар. незаконен град. В събота пък от ареста бяха освободени тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството.

Събарянето може да се превърне в дълга съдебна битка

На въпрос дали установените проблеми дават основание сградите да бъдат съборени, арх. Велчев отговори, че предстоят съдебни дела и процедури, които може да продължат години.

„Всеизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради. Предстоят съдебни дела и битки, които ще продължат доста години, като за съжаление това ще бъде на гърба на варненския данъкоплатец”, заяви той.

Според него случаят вече не е само строителен спор, а въпрос на институционална реакция, законност и последващи разходи. Камарата на архитектите е посетила местността „Баба Алино“ и е видяла на място какво е изградено.

Не 104 къщи, а около 104 подобекта

Арх. Велчев постави под въпрос масово тиражираната информация, че в района има 104 къщи. Според него по-вероятно е да става дума за около 104 подобекта, разположени вътре в изградените постройки.

„Онзи ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на Камарата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме на живо какво се е случило. Според мен постройките не са 104 къщи, както се тиражира масово, а по-скоро има около 104 подобекта вътре в тях”, каза председателят на Камарата на архитектите във Варна.

Той обясни, че експертите са получили чертежи от собственици на обекти. По думите му от тях се вижда, че проектите са правени от украински или руски архитекти.

Проекти извън нормите и проблем с отстоянията

Архитектът беше категоричен, че видяното в Баба Алино не отговаря на правилата, по които работят българските проектанти.

„Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по което ние работим”, заяви Велчев.

Според него основният архитектурен проблем е в драстично намалените отстояния между сградите. Той посочи, че подобни разстояния не биха минали като норма при официално проектиране, разглеждане и одобряване.

Така, по думите му, въпросът не е само дали има строежи без нужните документи, а и дали изграденото изобщо съответства на нормите за безопасно, законосъобразно и приемливо устройство на територията.

Камарата е сигнализирала още през 2024 година

Арх. Велчев разкри, че Камарата на архитектите знае за строежите още от края на 2024 година. По думите му тогава са били подадени сигнали до народни представители и общински съветници за нарушенията в района.

Той уточни, че проблемите са започнали първо със сеч на гората. Въпреки проведени разговори с лица, близки до администрацията, официален отговор не е бил получен.

Според Велчев реакцията на Община Варна е твърдо закъсняла. Това, по думите му, е позволило проблемът да се разрасне и да стигне до сегашната си фаза.

Остър сблъсък с общината

Председателят на Камарата на архитектите коментира и думите на председателя на Експертния съвет по устройство на територията към общината Кристиян Саралиев. Ден по-рано той заяви, че градът е тероризиран от архитектурната общност.

„Това са абсолютно недопустими думи от общински служител, на когото варненци плащат заплата. Не мога да допусна, че архитектите в град Варна тероризират общината. Ние работим по закон и произвеждаме архитектурни продукти, които трябва да бъдат одобрени”, възмути се Велчев.

Той настоя, че архитектите не могат да бъдат представяни като проблем за общината, когато работят по законов ред и в рамките на процедурите за одобряване на проекти.

Фирмата може да работи и законно

По отношение на украинския инвеститор Олег Невзоров арх. Велчев заяви, че не го познава лично. Той обаче посочи, че фирмата му има и други проекти във Варна, които са напълно легални.

„На страницата на Община Варна, където е публичният регистър на всички строителни разрешения, видяхме, че тази година има издадено строително разрешение на тази фирма в други имоти, в близост до „Баба Алино”. Виждаме, че фирмата може да работи и по легалния начин”, отбеляза Велчев.

Така случаят остава с няколко открити линии - възможното премахване на незаконни строежи, съмненията около проектите, намалените отстояния между сградите, закъснялата институционална реакция и въпросът защо фирма, която според Камарата може да работи по законен ред, се оказва в центъра на толкова тежък строителен скандал.

