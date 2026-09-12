Архитект хвърли бомбата! Бутат ли къщите в Баба Алино
Камарата на архитектите твърди, че видяното в Баба Алино не отговаря на нормите, а съдебните спорове може да продължат години
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Камарата на архитектите твърди, че видяното в Баба Алино не отговаря на нормите, а съдебните спорове може да продължат години
Архитекти и геоморфолози виждат зад бедствията по морето не природата, а безконтролното строителство и бездействието на държавата
Указателното писмо е изпратено без да е настъпила промяна в нормативната уредба, вазмущават се архитектите
Проф. д-р арх. Иван Никифоров получи наградата на КАБ за цялостно творчество
Големите предизвикателства са свързани с необходимостта от дългосрочно и устойчиво планиране на града
Конкурсът ще се проведе в рамките на 85-годишнината от основаването на КАБ
Пандемията ни кара да преосмислим жизненото си пространство
Георгиев няма вина, че е получил нотариален акт за нещо, което го няма в проекта
В шест града с над 100 хил. души е съсредоточено 34,4% от населението на страната
Столичната община обяви международния конкурс за обновяването на „Св. Неделя“ през миналата година
18 колектива дадоха идеи за бъдещето на емблематичните сгради Победителите от АДА предлагат 10 бизнес идеи за складовете Софийски екип архитекти спе...
Село Долен стана научна площадка за възстановяване на забравени занаяти В работилниците на "Мещра" се коват младите архитекти на България Млади и ам...
Проект "Апартаментна жилищна сграда в кв. Лозенец", автор Надя Христова, УАСГ
Бизнесът ще участва при избора на главни архитекти Старите къщи ще може да се разширяват, като се правят пристройки и надстройки. В тях ще могат да с...
Стара Загора. Пространство с ясна и хармонична визия, с единна настилка от гранитни плочи и обособяване на три зони – търговска, пешеходна и рекреа...
Владиката влиза със съдия-изпълнител в светата обител над Асеновград
Велико Търново. Студенти по архитектура правят площадка за наблюдение на старата столица над нищото. Уникалната идея за наблюдение на старите къщи и р...
Пловдив. Португалският екип "Фора" е победителят в международния конкурс за обновяване визията на пл. "Централен". Това обяви председателят на ОбС Пло...
София. Архитекти са обезпокоени за археологическите находки под кръстовището на Лъвов мост в столицата, където тече реконструкция. Според неправителст...
Велико Търново. Градският транспорт и личните автомобили слизат под земята, за да освободят място за пешеходни зони и нови паркове в старата столица....