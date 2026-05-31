Силно задимяване след пожар край Стара Загора

Пожарът, който избухна вчера край Стара Загора, вече е овладян, а дежурни екипи на пожарната останаха през цялата нощ да охраняват района. Няма данни за пострадали хора.

Огънят е обхванал бали с пластмаса за рециклиране, складирани на открита площадка срещу входа на Гробищния парк по пътя за село Хрищени. В района се е образувало силно задимяване, а мобилен пункт за измерване на качеството на въздуха е разположен в старозагорския квартал, предаде БНТ.

При горене на пластмаса се отделят токсични вещества, които могат да бъдат опасни за здравето. От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора продължават да следят качеството на атмосферния въздух в района. Тази сутрин огнището ще започне да се засипва с пръст, за да бъде потушен напълно тлеещият огън.

Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви, че получените данни от РИОСВ - Стара Загора показват, че качеството на въздуха е в рамките на нормата. „Има известни завишавания в района на самия пожар, но отново не надвишават нормите. Гражданите могат да бъдат спокойни“, каза Дамянов.

По думите му първоначалните данни на собственика на склада сочат, че пожарът е възникнал от дефектирала машина. „Това ще продължи да се изследва от органите на МВР, след като бъде потушен пожарът, тъй като в днешния ден самият обект не е работил“, уточни областният управител.

Той предупреди, че и през утрешния ден хората може да виждат дим в района. „Гражданите в утрешния ден ще виждат дим, което е нормално. Пожарът обаче е напълно овладян“, заяви Калоян Дамянов.

