Пожар хвърли София в дим! Призоваха да се затворят прозорците
Три екипа огнеборци гасят пожара, столичани са призовани да затворят прозорците си
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Три екипа огнеборци гасят пожара, столичани са призовани да затворят прозорците си
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