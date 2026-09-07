Пожар хвърли София в дим! Призоваха да се затворят прозорците

Нерегламентирано сметище край столичния квартал „Филиповци“ се запали тази нощ и предизвика сериозно задимяване в район „Люлин“ и голяма част от София.

Сигналът за пожара е подаден около 3:00 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за БТА. Към момента огънят е локализиран, а на място работят три екипа на пожарната.

За пожара съобщи и кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров. По думите му на място са изпратени екипи както на пожарната, така и на полицията.

Заради гъстия дим районният кмет призова гражданите да не излизат навън, ако не е необходимо, и да затворят плътно прозорците и вратите на домовете си.

Тодоров предупреди, че задимяването може да представлява риск най-вече за децата и хората с хронични заболявания. Той съобщи още, че поддържа контакт с областния управител на София за координиране на действията.

Пожарът вече е локализиран, но обстановката остава под наблюдение.