Дефиле с вековни носии и кукери впечатли гостите на Албена

Празнично дефиле с вековни носии, кукери, народни танци и родопски гайди се превърна в истинска атракция за гостите на Албена. На 5 септември централната улица на курорта се изпълни с музика, багри и настроение като част от XII Международен фестивал за фолклорно изкуство „На мегдана в Албена“.

Над 500 участници от различни краища на България пренесоха богатството на народните традиции край морето. Фестивалното шествие изведе фолклора извън сцената и го представи непосредствено пред туристите, превръщайки обичайната им разходка в среща с песни, танци и обреди от различните етнографски области на страната.

Съчетавайки морската атмосфера с българското културно наследство, фестивалът предлага на участниците и публиката цялостно преживяване. Просторните алеи и зелените пространства на Албена се превърнаха в естествен декор за пъстрото дефиле, а гостите на комплекса имаха възможност да се докоснат до живите традиции, без да прекъсват своята почивка.

Водещ акцент в дванадесетото издание е автентичният фолклор. Част от показаните народни носии са на повече от 150 години и са извадени от скриновете на баби и прабаби. Други костюми са съхранени още от миналия век и носят историите на няколко поколения.

„Тук човек може да види обреди и обичаи, песни и танци с многогодишна история. Тази година поставихме най-силен акцент върху автентичния фолклор“, разказа организаторът на фестивала Ани Стоянова.

Сред атрактивните участници е кукерската група при НЧ „Васил Левски – 1931“ от село Победа, община Тунджа. Съставът е основан през 1960 година и през 2026-а отбелязва 66-годишна история. Кукерските маски, обредните движения и звънът на чановете привлякоха вниманието на посетителите по време на дефилето.

Край морето прозвучаха и характерните тонове на родопските гайди, представени от Фолклорен ансамбъл „Еподай“ от Пловдив. Програмата включва както автентични изпълнения, така и сценично обработен фолклор, който показва съвременния прочит на традиционното изкуство.

Специален гост на фестивала е народната певица Ивелина Колева. Свързана с музикалното наследство на Добруджа, тя представи авторска програма пред участниците и гостите на курорта.