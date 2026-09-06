В село Салаш се проведе Фестивал на Турлашката кухня

За трета поредна година в село Салаш се проведе Фестивалът на турлашката кухня, който отново събра жители и гости от двете страни на границата, обединени от традициите, вкусовете и духа на Турлашкия край.

Официалната част започна с приветствие от кмета на община Белоградчик Боян Минков, който изрази радостта си от засилващия се интерес към фестивала. Той благодари на всички участници, на хората, включили се в организацията, и най-вече на гостите, които за поредна година посещават село Салаш, за да бъдат част от този уникален празник. „Преди три години заедно с кметския наместник Георги Никитов решихме да създадем този фестивал. Благодаря на всички участници, на хората, които са приготвили тези прекрасни ястия, на певческите групи, които ще ни радват със своите изпълнения, и на всички, които са дошли да споделят този празник – единствен по рода си в България“, каза кметът Боян Минков.

Кметският наместник на село Салаш Георги Никитов също отправи благодарност към всички, които са подкрепили организацията на фестивала. Той изрази признателност към Деян Кръстич – председател на Турлашкото дружество в Сърбия, за участието му в събитието, както и към всички доброволци, допринесли за успешното му провеждане. По думите му без тяхната помощ фестивалът не би могъл да се случи по същия начин.

Празничен водосвет бе отслужен от Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишката духовна околия. В словото си по случай празника той благодари на всички, които са направили възможно фестивалът да се състои и тази година, и отправи духовно послание към присъстващите: „Радвам се, че днес успяхме да отправим и духовна молитва, за да наситим и душите си. Защото, ако тялото може да бъде нахранено с ястия, душата също има нужда от своята храна. Добре е винаги да отправяме молитва към Бога, независимо в каква ситуация се намираме.“

В празничната програма участие взеха Фолклорна група “Родни звуци” - с. Салаш, Вокална група „Звънчета” към Детски комплекс – Белоградчик, Вокална група “Чаровни години” към НЧ “Развитие - 1893 г.” – Белоградчик, Фолклорна формация „Калина” - гр. Белоградчик, Самодеен танцов състав “Искра” - с. Крива бара и ФГ “Извор “ към НЧ “Вельо Бурдашки - 1929” - с. Извор.

Отборите от България и Сърбия представиха невероятно вкусна турлашка храна, която бе приготвена с много любов. Журито имаше нелеката задача да определи големите победители в категориите: I, II, III място за Най-добра турлашка гозба и Най-добре подредена маса. Първото място грабнаха домакините от село Салаш, на второ се класираха от село Ошляне, а на трето – махала Куцаровци. Грамотата за най-добре подредена маса бе връчена на село Стакевци. За всички изявили се бяха подготвени и грамоти за участие.

След приключване на дегустацията, музиката и хората продължиха и през целия следобяд.