Музика, талант и емоция дадоха старт на 11-ия BEERфест в парк „Загорка“

С много емоция, бурни аплодисменти и нестихваща енергия снощи бе даден стартът на 11-ото издание на BEERфеста – едно от най-емблематичните и големи събития в културния календар на Стара Загора.

Парк „Загорка“ отново оживя под звуците на музиката и се превърна в сцена под открито небе, която събра стотици жители и гости на града, млади таланти, утвърдени изпълнители и публика от различни поколения.

BEERфестът се организира от Община Стара Загора и „Загорка“ АД и традиционно събира хиляди жители и гости на града.

Историята на BEERфеста започва през 2015 г. в парк „Пети октомври“. 11 години по-късно фестивалът вече е едно от събитията, които събират Стара Загора и превръщат града в място за срещи, музика и споделени преживявания. Именно тази енергия и стремежът към още по-богат културен живот стоят и зад кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 г.

Тази година първата фестивална вечер даде силен старт на петте дни музика, като събра на една сцена млади старозагорски таланти и популярни български изпълнители.

Началото бе поставено от талантливите възпитаници на НУМСИ „Христина Морфова“ с мащабното бродуейско шоу „Dreamgirls“. Младите артисти завладяха сцената със своята енергия, вокални изпълнения и впечатляващо сценично присъствие, превръщайки откриването в истински спектакъл.

Рамо до рамо с талантливите ученици на сцената бяха и от Общинският духов оркестър с диригент маестро Виктор Крумов. Съчетанието между младостта, таланта и мощното звучене на оркестъра допринесе за празничната атмосфера и превърна откриването в своеобразна среща между младите музикални таланти на града и неговата утвърдена музикална традиция.

След тях сцената завладяха Торино и Пашата, които вдигнаха градуса на настроението с характерната си комбинация от хип-хоп звучене, енергия и хитови парчета. Двамата бързо спечелиха публиката, която се включи активно в изпълненията и превърна фестивалното пространство в истинска сцена за общо преживяване.

Кулминацията на първата фестивална вечер бе PAPI HANS. С емблематичната си чувствителност, харизма и неподражаем стил той подари на публиката концерт, в който емоцията бе водеща. Неговите песни, разпознаваемият му почерк и способността му да превръща личните истории и преживявания в музика създадоха онази специална близост между артист и публика, която остава дълго след края на концерта. От сцената PAPI HANS изказа специалната си благодарност към организаторите за поканата и възможността да бъде част от 11-ото издание на BEERфеста, като сподели емоцията си от срещата със старозагорската публика.

BEERфестът в Стара Загора продължава и днес, а вторият фестивален ден обещава да вдигне летвата още по-високо, този път с музикална програма, посветена на рок музиката. Вечерта започва с мощното сценично присъствие на SEVI и изпълнението на квартет The STRINGS, а след тях публиката ще стане част от нещо наистина специално – среща с легендарния глас на Rainbow и Deep Purple Joe Lynn Turner. Заедно с група Kikimora на виртуозния Николо Коцев той ще превърне сцената на BEERфеста в истинска рок арена, припомняйки едни от най-емблематичните моменти в историята на жанра и обещавайки незабравима музикална вечер за всички почитатели на рока.

Освен с музикалната си програма, BEERфестът Стара Загора включва и разнообразни социални и отговорни инициативи, реализирани от „Загорка“ в партньорство с Община Стара Загора. В рамките на фестивала традиционно се обособяват тематични зони и активности, както и инициативи за отговорна консумация, включително кампании за безопасно шофиране, алтернативи за придвижване и предлагане на безалкохолни бири с 0.0% алкохол. Фестивалът е част от дългосрочния ангажимент на „Загорка“ АД да подкрепя културния живот и качеството на живот в Стара Загора.

По време на фестивала жителите и гостите на града могат да се включат и в играта „Събирай спомени, спечели награда“, която дава възможност за спечелването на голямата награда – ваучер за СПА уикенд за двама, както и други награди. Инициативата е част от кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 г. и насърчава жителите и гостите на града да споделят своите фестивални моменти и лични преживявания от Стара Загора.

В рамките на целия фестивал жителите и гостите на града могат да се възползват и от безплатен автобус от поляната на парк „Загорка“, който тръгва на всеки час между 20.30 и 00.00 ч.

От първата сцена в сърцето на града до днешния мащабен фестивал в парк „Загорка“ BEERфестът продължава да расте, но запазва най-важното – хората и емоцията, която ги събира. Пет вечери музика, срещи и настроение отново превръщат Стара Загора в град, който звучи с пълния си глас.