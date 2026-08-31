Побратимени за бъдещето: Стара Загора и Крушевац заедно от средновековната история до модерната икономика

На работна среща между заместник-председателя на Скупщината (градския парламент) на Крушевац Синиша Максимович и заместник-председателите на Общински съвет Стара Загора проф. Иван Върляков и Антон Тонев днес фокус беше поставен върху практическото и институционалното измерение на партньорството между побратимените градове. Целта е протоколните отношения да се развиват в реални икономически и социални ползи.

Синиша Максимович отбеляза, че отдавна не е идвал в Стара Загора и намира града за много променен – нов, светъл и зелен. В продължение на това Антон Тонев разказа за по-големите инфраструктурни проекти, които се изпълняват сега.

Местно самоуправление и обмен на добри практики е тема, която е важна и за двата града, отбеляза проф. Върляков. Той постави акцент върху работата на постоянните комисии на двете институции в сферата на градоустройството, бюджетирането и екологията. Бяха обсъдени въпроси, свързани с електронни услуги за гражданите и прозрачността в работата на местния парламент.

За сръбския гост интерес се оказа привличането на средства за местния бюджет. Стара Загора има опит в управлението на европейски проекти, каза Тонев, и ще го споделя със съседите, защото възможностите за Крушевац за трансгранично сътрудничество по предприсъединителните фондове на ЕС (IPA) сега е много важно.

Икономика, инвестиции и бизнес са традиционно в центъра на всички разговори. Гостът сподели, че имат интерес към опита в развитие на индустриалните зони и привличането на чуждестранни инвеститори.

Партньорството между Стара Загора и Крушевац днес е особено важно, стана ясно от думите на Антон Тонев.

На 14 октомври в град Крушевац, Сърбия, се празнува Денят на освобождението на града от нацистка окупация през Втората световна война. Той има голямо историческо значение за местните жители и се отбелязва с поредица от официални и културни събития.

Делегация от Община Стара Загора участва в честванията на Видовден в побратимения град Крушевац

Стара Загора и тази година получи покана делегация да гостува за празника, още повече, че на същата дата Сръбската православна църква празнува и големия християнски празник Покров на Пресвета Богородица.

Преди това делегация от побратимения град ще бъде в Стара Загора за празника на града - 5 октомври. Празниците са естествен път за туризъм, култура и опознаване на историческото наследство.

Ние имаме отлични възможности за свързване на богатата средновековна история на Крушевац (столица на княз Лазар) с античното и средновековно наследство на Стара Загора (Августа Траяна) напр. чрез съвместни туристически маршрути, отбеляза Тонев.

Пътят от протокол към реален бизнес и туризъм трябва да продължаваме да развиваме като платформа на добро сътрудничество, обобщи проф. Върляков, защото това е живата връзка между Стара Загора и Крушевац.



