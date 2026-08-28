Младежи от 4 държави черпят опит от екологичните политики на Казанлък

20 младежи от България, Румъния, Испания и Нидерландия участват в младежки обмен по програма „Еразъм+“, посветен на използването на дигиталните технологии за опазване на околната среда.



В рамките на посещението си в Казанлък участниците се срещнаха с представители на отдел „Екология“ в Общината. Те се запознаха с местните политики в областта на опазването на околната среда и посетиха и общинската оранжерия в село Долно Изворово.



Младежкият обмен „Digital Youth Reviving Ecology“ се провежда от 23 до 30 август. Организатор е Сдружение „Антиапатия“. Целта е участниците да придобият знания и умения за опазване на околната среда чрез дигитални технологии.