20 младежи от България, Румъния, Испания и Нидерландия участват в младежки обмен по програма „Еразъм+“, посветен на използването на дигиталните технологии за опазване на околната среда.
В рамките на посещението си в Казанлък участниците се срещнаха с представители на отдел „Екология“ в Общината. Те се запознаха с местните политики в областта на опазването на околната среда и посетиха и общинската оранжерия в село Долно Изворово.
Младежкият обмен „Digital Youth Reviving Ecology“ се провежда от 23 до 30 август. Организатор е Сдружение „Антиапатия“. Целта е участниците да придобият знания и умения за опазване на околната среда чрез дигитални технологии.
Младежи от 4 държави черпят опит от екологичните политики на Казанлък
Младежкият обмен „Digital Youth Reviving Ecology“ се провежда от 23 до 30 август
20 младежи от България, Румъния, Испания и Нидерландия участват в младежки обмен по програма „Еразъм+“, посветен на използването на дигиталните технологии за опазване на околната среда.
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