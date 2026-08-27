Бургас изпраща последния уикенд на август с богата програма

Изпращаме последният уикенд на август с поредица от събития, изпълнени с емоции и добро настроение. Програмата събира на едно място музикални изпълнения, изкуство и спортни активности, предлагайки разнообразни преживявания за жителите и гостите на града.
На 28 август от 18:00 часа стартира седмото издание на международния музикално-танцов фестивал “Велека Фест”. Открита сцена “Охлюва” ще кипи от музика и традиции на различни страни и народи.
В 19:00 часа театър-лаборатория „Алма Алтер“ ще гостува в Бургас с авторския мюзикъл “Ян Бибиян”. Постановката предлага съвременна сценична интерпретация на любимия роман на Елин Пелин и е насочена към зрители от всички възрасти. Мюзикълът ще се проведе на алеята пред Летен театър Бургас.
В 20:00 часа един от най-ярките пианисти на съвременната класическа сцена гостува в Бургас в Културен дом НХК. В „Магията на рояла“ Александър Гиндин ще представи концерт, в който виртуозността, музикалната чувствителност и емоцията се преплитат в съвършена хармония.
На 29 август от 9:30 часа ще се проведе велотур “Вело Лято 2026”. Обиколката стартира от кулата на фаропазача, пристанище Бургас, ще премине през защитена местност “Пода” и ще завърши в Ченгене Скеле. Връщането ще се осъществи с корабче от Ченгене Скеле до Магазия 1.
Вечерта ви очаква голяма доза смях в комедията “За любовта... Мъжката версия”. „Мъжката версия… за любовта" е един изумително смешен и покъртително откровен разговор между четирима мъже за щастието, вълнението, ревността, алкохола, копнежите и всичко, което никога не посмяваме да изричаме, но страшно много ни вълнува. Събитието ще се проведе от 19:30 в Културен дом НХК.
На 29 и 30 август Бургас ще бъде част от ежегодната колоездачна обиколка на България. Международната колоездачна обиколка на България ще превърне пътищата на страната в арена на високи скорости и огромна издръжливост, където елитни колоездачи от целия свят ще премерят сили в тежки планински етапи и скоростни спринтове, борейки се с хъс за престижната жълта фланелка под бурните аплодисменти на публиката.
В неделя (30 август) от 19:00 неделното хорище се завръща на балюстрадата пред КЦ “Морско казино” , за да събере хората около българския фолклор и да покаже, че традициите могат да бъдат живи, споделени и естествена част от съвременния градски живот.
По същото време традиционният летен концерт на Андре Рийо от Маастрихт – „Vive Maastricht! 2026“, ще бъде излъчен ексклузивно на голям екран в Бургас. Новият концерт, заснет на емблематичния площад „Врайтхоф“ в родния град на световноизвестния цигулар.
Уикендът ще завърши с концерт на българската група “Молец”. Турнето “Там където…” акостира три години след последния им концерт в Бургас. Групата ще представи новия си албум “Параклис”. Билети ще откриете в Eventim и на каса Часовника.
УИКЕНД 28 – 30 АВГУСТ 2026 г.
28 АВГУСТ / ПЕТЪК/
18:00 часа
Открита сцена „Охлюва“
VII МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „ВЕЛЕКА ФЕСТ“ 2026
19:00 часа
Приморски парк, алеята на Летен театър до фонтана
„ЯН БИБИЯН" – АВТОРСКИ МЮЗИКЪЛ
Театър-лаборатория „Алма Алтер“
20:00 часа
Културен дом НХК, зала „Тончо Русев“
АЛЕКСАНДЪР ГИНДИН „МАГИЯТА НА РОЯЛА“
Билети: Eventim. Kupibileti.bg, Grandpiano.bg.
29 АВГУСТ /СЪБОТА/
9:30 часа
Сборен пункт: Кула на фаропазача, Пристанище Бургас
“ВЕЛО ЛЯТО 2026” - Велотур от Бургас през Пода до Ченгене скеле
Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJR-4QglFbtobpirYvRNH1QXK_mVc9DHcgfEQk__PapWX_Q/viewform
19:30 часа
Културен дом НХК, Зрителна зала „Тончо Русев“
“ЗА ЛЮБОВТА... МЪЖКАТА ВЕРСИЯ” – смешно, откровено и разтърсващо!
С участието на: Александър Сано, Петър Антонов, Петър Дочев, Александър Евгениев
Билети: Каса Часовника, тел: 0899837387, Eventim, Grabo.bg
29-30 АВГУСТ
пл. "Атанас Сиреков"
МЕЖДУНАРОДНА КОЛОЕЗДАЧНА ОБИКОЛКА НА БЪЛГАРИЯ
30 АВГУСТ /НЕДЕЛЯ/
19:00 часа, Балюстрада до КЦ „Морско казино“
НЕДЕЛНО ХОРИЩЕ
19:00 часа
Културен дом НХК , Зрителна зала „Тончо Русев“
КИНОПРОЖЕКЦИЯ НА КОНЦЕРТА НА АНДРЕ РИЙО В МААСТРИХТ - „WALTZ THE NIGHT AWAY!“
Билети: Каса Часовника, тел: 0894/ 48 07 44, Eventim
19:30 часа
Летен театър – Бургас
„ТАМ КЪДЕТО...“ – КОНЦЕРТ НА МОЛЕЦ
Ново лятно турне с новия албум „Параклис“
Билети: Eventim, каса Часовника
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