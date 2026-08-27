Бургас изпраща последния уикенд на август с богата програма

Изпращаме последният уикенд на август с поредица от събития, изпълнени с емоции и добро настроение. Програмата събира на едно място музикални изпълнения, изкуство и спортни активности, предлагайки разнообразни преживявания за жителите и гостите на града.

На 28 август от 18:00 часа стартира седмото издание на международния музикално-танцов фестивал “Велека Фест”. Открита сцена “Охлюва” ще кипи от музика и традиции на различни страни и народи.

В 19:00 часа театър-лаборатория „Алма Алтер“ ще гостува в Бургас с авторския мюзикъл “Ян Бибиян”. Постановката предлага съвременна сценична интерпретация на любимия роман на Елин Пелин и е насочена към зрители от всички възрасти. Мюзикълът ще се проведе на алеята пред Летен театър Бургас.

В 20:00 часа един от най-ярките пианисти на съвременната класическа сцена гостува в Бургас в Културен дом НХК. В „Магията на рояла“ Александър Гиндин ще представи концерт, в който виртуозността, музикалната чувствителност и емоцията се преплитат в съвършена хармония.

На 29 август от 9:30 часа ще се проведе велотур “Вело Лято 2026”. Обиколката стартира от кулата на фаропазача, пристанище Бургас, ще премине през защитена местност “Пода” и ще завърши в Ченгене Скеле. Връщането ще се осъществи с корабче от Ченгене Скеле до Магазия 1.

Вечерта ви очаква голяма доза смях в комедията “За любовта... Мъжката версия”. „Мъжката версия… за любовта" е един изумително смешен и покъртително откровен разговор между четирима мъже за щастието, вълнението, ревността, алкохола, копнежите и всичко, което никога не посмяваме да изричаме, но страшно много ни вълнува. Събитието ще се проведе от 19:30 в Културен дом НХК.

На 29 и 30 август Бургас ще бъде част от ежегодната колоездачна обиколка на България. Международната колоездачна обиколка на България ще превърне пътищата на страната в арена на високи скорости и огромна издръжливост, където елитни колоездачи от целия свят ще премерят сили в тежки планински етапи и скоростни спринтове, борейки се с хъс за престижната жълта фланелка под бурните аплодисменти на публиката.

В неделя (30 август) от 19:00 неделното хорище се завръща на балюстрадата пред КЦ “Морско казино” , за да събере хората около българския фолклор и да покаже, че традициите могат да бъдат живи, споделени и естествена част от съвременния градски живот.

По същото време традиционният летен концерт на Андре Рийо от Маастрихт – „Vive Maastricht! 2026“, ще бъде излъчен ексклузивно на голям екран в Бургас. Новият концерт, заснет на емблематичния площад „Врайтхоф“ в родния град на световноизвестния цигулар.

Уикендът ще завърши с концерт на българската група “Молец”. Турнето “Там където…” акостира три години след последния им концерт в Бургас. Групата ще представи новия си албум “Параклис”. Билети ще откриете в Eventim и на каса Часовника.



УИКЕНД 28 – 30 АВГУСТ 2026 г.





28 АВГУСТ / ПЕТЪК/

18:00 часа

Открита сцена „Охлюва“

VII МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ „ВЕЛЕКА ФЕСТ“ 2026



19:00 часа

Приморски парк, алеята на Летен театър до фонтана

„ЯН БИБИЯН" – АВТОРСКИ МЮЗИКЪЛ

Театър-лаборатория „Алма Алтер“



20:00 часа

Културен дом НХК, зала „Тончо Русев“

АЛЕКСАНДЪР ГИНДИН „МАГИЯТА НА РОЯЛА“

Билети: Eventim. Kupibileti.bg, Grandpiano.bg.





29 АВГУСТ /СЪБОТА/



9:30 часа

Сборен пункт: Кула на фаропазача, Пристанище Бургас

“ВЕЛО ЛЯТО 2026” - Велотур от Бургас през Пода до Ченгене скеле

Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJR-4QglFbtobpirYvRNH1QXK_mVc9DHcgfEQk__PapWX_Q/viewform

19:30 часа

Културен дом НХК, Зрителна зала „Тончо Русев“

“ЗА ЛЮБОВТА... МЪЖКАТА ВЕРСИЯ” – смешно, откровено и разтърсващо!

С участието на: Александър Сано, Петър Антонов, Петър Дочев, Александър Евгениев

Билети: Каса Часовника, тел: 0899837387, Eventim, Grabo.bg



29-30 АВГУСТ

пл. "Атанас Сиреков"

МЕЖДУНАРОДНА КОЛОЕЗДАЧНА ОБИКОЛКА НА БЪЛГАРИЯ



30 АВГУСТ /НЕДЕЛЯ/



19:00 часа, Балюстрада до КЦ „Морско казино“

НЕДЕЛНО ХОРИЩЕ



19:00 часа

Културен дом НХК , Зрителна зала „Тончо Русев“

КИНОПРОЖЕКЦИЯ НА КОНЦЕРТА НА АНДРЕ РИЙО В МААСТРИХТ - „WALTZ THE NIGHT AWAY!“

Билети: Каса Часовника, тел: 0894/ 48 07 44, Eventim



19:30 часа

Летен театър – Бургас

„ТАМ КЪДЕТО...“ – КОНЦЕРТ НА МОЛЕЦ

Ново лятно турне с новия албум „Параклис“

Билети: Eventim, каса Часовника

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Четвъртък, 27 Август 2026

Четвъртък, 27 Август 2026

Четвъртък, 27 Август 2026

Четвъртък, 27 Август 2026

Сряда, 26 Август 2026

Сряда, 26 Август 2026

Сряда, 26 Август 2026

Сряда, 26 Август 2026

Сряда, 26 Август 2026

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