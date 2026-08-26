Танцови битки срещу езика на омразата събират младите хора в Стара Загора

Сцената пред Община Стара Загора ще се превърне в място за танц, музика

и силно младежко послание на 18 септември 2026 г. От 18.00 до 20.00 ч.

„Танцови битки: No Hate Speech“ ще съберат млади хора на възраст от 15

до 29 години, готови да покажат умения, характер и собствен стил.

Събитието поставя танца в центъра на една важна тема – общуването без

език на омразата, предразсъдъци и агресия. В това танцово

предизвикателство всеки може да бъде себе си, да се изразява свободно и

да бъде различен, без това да разделя хората.

Под мотото „Движи се. Бъди себе си. Танцът обединява!“ участниците ще се

срещнат в танцови битки, в които водещи ще бъдат уменията, стилът и

уважението към другия.

Инициативата е отворена и за публика. Всеки, който иска да подкрепи

участниците и да стане част от събитието, може да се присъедини, а

входът е свободен.

Участието в танцовите битки също е безплатно. Желаещите да се включат

могат да се регистрират предварително чрез QR кода на плаката или чрез

онлайн формуляра за участие -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVh6Lbr7grWFH7wVRGqb0N5OAvinOXd9ec_qR7JqoiCX2Dbw/viewform?pli=1



Дейността се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ с

регистрационен номер 25-00-41/20.07.2026 г. „Активни днес - успешни

утре“, финансиран по Програмата за финансиране на младежките центрове в

Република България (2026–2028).



