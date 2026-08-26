Сцената пред Община Стара Загора ще се превърне в място за танц, музика
и силно младежко послание на 18 септември 2026 г. От 18.00 до 20.00 ч.
„Танцови битки: No Hate Speech“ ще съберат млади хора на възраст от 15
до 29 години, готови да покажат умения, характер и собствен стил.
Събитието поставя танца в центъра на една важна тема – общуването без
език на омразата, предразсъдъци и агресия. В това танцово
предизвикателство всеки може да бъде себе си, да се изразява свободно и
да бъде различен, без това да разделя хората.
Под мотото „Движи се. Бъди себе си. Танцът обединява!“ участниците ще се
срещнат в танцови битки, в които водещи ще бъдат уменията, стилът и
уважението към другия.
Инициативата е отворена и за публика. Всеки, който иска да подкрепи
участниците и да стане част от събитието, може да се присъедини, а
входът е свободен.
Участието в танцовите битки също е безплатно. Желаещите да се включат
могат да се регистрират предварително чрез QR кода на плаката или чрез
онлайн формуляра за участие -
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVh6Lbr7grWFH7wVRGqb0N5OAvinOXd9ec_qR7JqoiCX2Dbw/viewform?pli=1
Дейността се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ с
регистрационен номер 25-00-41/20.07.2026 г. „Активни днес - успешни
утре“, финансиран по Програмата за финансиране на младежките центрове в
Република България (2026–2028).
Танцови битки срещу езика на омразата събират младите хора в Стара Загора
Младежи от 15 до 29 години ще покажат своя стил на сцената пред Общината с послание за уважение, свобода и общуване без агресия
Сцената пред Община Стара Загора ще се превърне в място за танц, музика
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