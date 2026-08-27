Втори фотобазар в Музея на фотографията

Музей на фотографията кани любителите на фотографията на Втори Фотобазар за авторска фотография, който ще се проведе в рамките на Празниците на тракийските царе.



След големия интерес към първото издание, организаторите са поканили нови автори, които ще представят своите творби този път пред Музей на фотографията.



Посетителите ще могат да разгледат разнообразни фотографски стилове и произведения с различни размери. Ще бъдат представени и увлекателни фотоалбуми, които могат да бъдат закупени с автограф от автора. За предстоящите празници творците са подготвили над 300 рамкирани и нерамкирани фотографии, които могат да се превърнат в красив и оригинален подарък.



Свои творби ще представят:

Александър Иванов

Вера Димитрова

Йонко Русев

Кристина Буюклиева

Люсил Шевис

Пламен Петков

Румен Сомов

Стефан Дончев



Музей на фотографията също е подготвил нови предложения за посетителите. Вече могат да бъдат закупени красиви магнити със стари снимки от Града на розите, които да останат спомен от Казанлък.



По време на ФОТОБАЗАРА входът за Музея на фотографията ще бъде свободен.



КОГА: 29 август, от 11:00 до 17:00 часа



КЪДЕ: Музей на фотографията, ул. „Чудомир“, Казанлък