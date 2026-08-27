Старозагорското село Сладък кладенец ще зарадва жители и гости с „Празник на сладката вода“

На 6 септември 2026 г. в село Сладък кладенец ще се проведе празникът на населеното място и „Празник на сладката вода“ под мотото „Чешмите ни пазят истории“.

Началото на празничната програма е в 18.00 ч. на площада в селото.

За доброто настроение на жителите и гостите са подготвени разнообразни музикални и културни прояви. В програмата ще участват певческа група „Веселие“ към НЧ „Просвета-1898“, с. Сладък кладенец, танцов състав на Община Стара Загора с вокалист Стефан Недялков, както и група „Даунтаун“.

Посетителите ще могат да разгледат и фотоизложбата „Чешмите на село Сладък кладенец“, посветена на местното наследство и историите, свързани с чешмите в селото. За най-малките е предвидена детска работилница „Везане в картинки“, в която децата ще се запознаят с българските народни шевици по интересен и творчески начин.

Празникът се организира от Община Стара Загора, Кметство с. Сладък кладенец и НЧ „Просвета-1898“, с. Сладък кладенец.