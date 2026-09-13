След престижната награда „Еврокон“, „Allegra“ се завръща с нов, още по-впечатляващ мюзикъл

Мюзикълът не само ще очарова зрителите с артистичността си, но и ще подкрепи социална инициатива, като част от събраните средства ще бъдат дарени за в...