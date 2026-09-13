Бургас изпраща последния уикенд на август с богата програма
Програмата събира на едно място музикални изпълнения, изкуство и спортни активности, предлагайки разнообразни преживявания
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Програмата събира на едно място музикални изпълнения, изкуство и спортни активности, предлагайки разнообразни преживявания
Голям летен фестивал радва почитателите на високот изкуство
Очаква ви вечер под открито небе, изпълнена с много суинг, мощни вокали и емоция
На 25 и 26 април от 19:00 ч.
Така общо 5 спектакъла от 28 януари до 1 февруари на оригиналния френски мюзикъл ще пленят публиката
Спектакълът ще е на 26 и 27 февруари в Зала 1 на НДК
Спектакълът „Rock sensation-Договорът“ е на Музикалния театър
Песните на спектакъла вплитат нейния поетичен почерк, а самата тя стъпва под прожектора на 18 ноември 2025 г. в Зала 1 на НДК
Премиерата му е на 18 ноември в НДК
Вчера на брега на язовир “Копринка” бе поставен мюзикълът в две действия “Ромео и Жулиета”
Владимир Михайлов, Вениамин Димитров и Орлин Павлов стават герои на Юго за девет вечери
И то съвсем скоро
Талантливият актьор и певец се превръща в Зоро
В Зала 1, НДК на 21 и 22 май
Любимата й дума е: Обожавам!
Мюзикълът не само ще очарова зрителите с артистичността си, но и ще подкрепи социална инициатива, като част от събраните средства ще бъдат дарени за в...
Държавната опера Стара Загора поднесе на своите зрители една магия
Ще има и нови актьори
След 35 сезона, легендарният мюзикъл на Андрю Лойд Уебър у нас
Ромският славей ще извиси глас в мюзикъла „Таборът се връща от небето“