Михаела Филева влиза в главна роля в мюзикъла „Тайната на музиката“

„Тайната на музиката“ е новият български мюзикъл, който ще оживее на 18 ноември в Зала 1 на НДК и ще върне зрителите в емоционалната атмосфера на 90-те – време на промяна, мечти и ново начало. Една от най-обичаните български изпълнителки, Михаела Филева, застава в центъра на голямата сцена в главната роля на майката на Ема – Ана — в спектакъл с музика на живо, изпълнена от едни от най-добрите български музиканти. Зад проекта стоят още режисьорът Уест Хайлър, асоциираният режисьор Мила Люцканова, Александър Чобанов (оригинална идея и либрето) и Любомир Денев-син (музика, оркестрация, диригент). Билетите за „Тайната на музиката“ са в продажба в мрежата на Ticketstation и Eventim.

В центъра на историята на мюзикъла е 14-годишната Ема, която след загубата на своя дядо – маестро Петър Стоименов, поема по музикалния път, за да открие себе си и неговото наследство. Нейната майка Ана (Михаела Филева) е момиче на прехода, което жертва мечтите си, любовта си и връзката със семейството, за да напусне България и да търси по-добър живот за своята дъщеря. Години по-късно тя се връща в родния си град, където миналото ѝ е останало в едно неизпратено писмо до баща ѝ. Ана има ключова роля в израстването на Ема, която в приключенията си среща още помощта на приятели, учители и силата на музиката – невидимата нишка, която свързва поколенията. В главните роли участват: Ева Ралякова – главна роля (Ема), Владимир Зомбори – ролята на Даскала, Владимир Михайлов – в ролята на злодея Кънчо, Вяра Табакова в ролята на Калина Стоименова, Цветелин Павлов в ролята маестро Петър Стоименов и др.

С характерния си усет към емоция и поезия, Михаела Филева вплита личен стил в текстовете на песните от спектакъла и едновременно превръща мюзикъла в мост между поколенията, влизайки в главната роля на Ана – с детска чистота, но и засягаща зрелите теми за прошка, приятелство и силата на изкуството. Позната не само като любима поп изпълнителка, но и като ментор в „Гласът на България“ и активен артист с кауза, Михаела внася в спектакъла своя опит, автентичност и съвременен език. Нейните думи и енергия дават живот на музиката на Любомир Денев-син, създавайки вълнуващи, запомнящи се песни, които звучат едновременно близко и ново. Хореографията на „Тайната на музиката“ е дело на Ралица Мерджанова, сценографията – на Елица Георгиева, костюмите – на Сърджан Кръстевски, а изпълнителен продуцент е Ана Дончева.

На 18 ноември сцената на НДК ще се изпълни с енергия, емоции и думи, които остават в сърцето – част от тях родени от перото на Михаела Филева. Не пропускайте да преживеете нейния поетичен свят в ролята на Ана в „Тайната на музиката“ – спектакъл, в който всяка песен е покана да повярвате в силата на мечтите и на музиката.

Следете Facebook събитието тук. Повече информация за мюзикъла може да откриете на сайта „Тайната на музиката“ тук.

