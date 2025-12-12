Феновете на "Игрите на глада" ликуват след тази новина

Дженифър Лорънс и Джош Хътчърсън по всяка вероятност ще се завърнат във вселената на „Игрите на глада“ в очаквания с огромен интерес пролог, който трябва да излезе догодина.

Двамата последно се появиха заедно в „Сойка-присмехулка – част 2“, финалната глава от оригиналната филмова поредица.

Американските издания The Hollywood Reporter и Deadline съобщиха, че 35-годишната Лорънс отново ще влезе в ролята на Катнис Евърдийн, а 33-годишният Хътчърсън ще се превъплъти в Пийта Меларк в „Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата“, предава БГНЕС.

Лорънс, която се превърна в световна звезда именно благодарение на Катнис, многократно е казвала, че със сигурност би се върнала към ролята.

Миналия месец Хътчърсън заяви пред Variety, че „би се върнал за секунди“, ако бъде поканен. „Няма да има нужда от убеждаване“, добави той.

Новината за завръщането на любимите герои предизвика бурна реакция сред феновете на поредицата.

„За хората, които не са фенове на Игрите на глада, това е като Риана да се завърне към музиката“, написа един от тях. Друг коментира: „Буквално е като Исус да се върне на Земята.“

Има и недоволни, които смятат, че разкритието е можело да бъде запазено като емоционална изненада на самия филм.

„Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата“ ще включва още Маккена Грейс, Мая Хоук и Ралф Файнс и трябва да излезе по кината през ноември 2026 г.

Едноименната книга на Сюзан Колинс продаде над 1,5 млн. копия по света само през първата седмица след излизането си – най-успешният дебют в кариерата ѝ.

Филмовата поредица „Игрите на глада“ е генерирала приходи от около 3,3 млрд. долара от 2012 г. насам, а наскоро беше поставена и театрална адаптация.

