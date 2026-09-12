Всичко за Дженифър Лорънс

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Лорънс: Спирам мъжете

Лорънс: Спирам мъжете

След раздялата си с Крис Мартин Дженифър Лорънс е на път да откаже мъжете. "Давам си една година почивка от всякакви връзки. Любовта е прекалено изто...

27 февруари | 0:10
0 коментара
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Самотна майка става магнат

Самотна майка става магнат

Героинята на Дженифър Лорънс във филма "Джой" има действителен прототип Какво е магията на живота? Как един човек, изправен пред безкрайни препятств...

09 януари | 15:36
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Хакер съблече Дженифър Лорънс

Хакер съблече Дженифър Лорънс

Хакер скандализира куп от най-известните актриси, модели, певици. Неизвестен компютърджия разби смартфоните на Дженифър Лорънс, Селена Гомес, Аврил Ла...

01 септември | 22:50
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