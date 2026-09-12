Ето защо Лео беше с мустаци на Оскарите
Учасства за седми път във филм на Скорсезе
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Учасства за седми път във филм на Скорсезе
Но има и недоволни
Списание Vogue сподели щастливата новина
Дженифър Лорънс и съпругът ѝ Кук Марони очакват първото си дете
Актрисата направи своя дебют в Туитър
Фенка влязла в дома на актрисата без разрешение
Актрисата ще участва в бъдещата комедия „Don’t Look Up“
Актрисата се венча пред семейство, приятели и колеги
Церемонията ще се състои пред 150 души
Звездата напоследък крие личния си живот от медиите
"Начинът, по който в Холивуд се отнасят към жените, е отвратителен. Най-вече по отношение на телата им. Всички сме принудени да спазваме жестоки диети...
След раздялата си с Крис Мартин Дженифър Лорънс е на път да откаже мъжете. "Давам си една година почивка от всякакви връзки. Любовта е прекалено изто...
Героинята на Дженифър Лорънс във филма "Джой" има действителен прототип Какво е магията на живота? Как един човек, изправен пред безкрайни препятств...
Дженифър Лорънс направи сериозен гаф и бе принудена да се оправдава. Звездата от "Игрите на глада" се изпусна, че невинаги си мие ръцете след посещени...
Дженифър Лорънс призна, че последната й татуировка е направена небрежно и има грешка в изписаната формула на водата. "Трябва винаги да помня колко ва...
Дженифър Лорънс си купи нова къща за седем милиона долара, съобщава Контактмюзик. Актрисата от "Игрите на глада" се разделила с огромната сума за име...
Дженифър Лорънс и Гуинет Полтроу кръстосаха шпаги заради Крис Мартин. Оказа се, че съпругата и любовницата на музиканта никак не си поплюват. Първонач...
Дженифър Лорънс се показа за първи път с новото си гадже, Крис Мартин. Актрисата и певецът бяха прихванати от папараци в Лос Анжелис, на връщане от фе...
Хакер скандализира куп от най-известните актриси, модели, певици. Неизвестен компютърджия разби смартфоните на Дженифър Лорънс, Селена Гомес, Аврил Ла...
Дженифър Лорънс, която се качва все по-нагоре в скалата на хонорарите в Холивуд, отново излезе на пазара за звездни моми. Красавицата от "Игрите на гл...