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Но има и недоволни
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Но има и недоволни
Лентата е ретроспекция
Студиото, което създаде филмите по едноименните романи на Сюзън Колинс - Lionsgate, обяви, че планира театрална версия на ИГРИТЕ НА ГЛАДА. След огромн...
Санта Барбара. Официално потвърдиха самоличността на нападателя, отнел живота на 6 души преди да се самоубие късно вечерта в петък в близост до кампус...
Лос Анжелис. "Игрите на глада: Възпламеняване" бе избран за "Филм на годината"на годишното издание на филмовите награди на MTV, a Дженифър Лорънс и Дж...
Ню Йорк. На 2-ри февруари един от най-талантливите актьори на своето поколение актьор Филип Сиймор Хофман бе намерен мъртъв в апартамента си в Манхатъ...