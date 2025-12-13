Деца и баби разпалиха Коледния дух с песни и сурвачки

В старозагорското село Хрищени оживя Коледният дух с осмото издание на Националния фестивал „От Игнажден до Коледа – традиции и съвременност“. В него участваха близо 50 фолклорни състава от десет области на България – от малки деца до баби и дядовци. Събитието, организирано от местни читалища, има за цел да съхрани българските зимни традиции от Никулден до Трифон Зарезан.

След онлайн изданието през 2020 г. фестивалът се проведе присъствено за първи път. „Обединили сме добротата и отворили сърцата си – желаем на всички да бъдем живи, здрави и по-добри“, сподели кметът Радка Желева.

Журито с председател акад. Крум Георгиев оценяваше изпълненията на участниците. Освен сценичните изяви, фестивалът предложи конкурси за автентични сурвачки, коледни картички, сувенири и традиционни празнични ястия, съчетавайки миналото с настоящето, съобщи БТА

