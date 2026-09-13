Геният Карло Бугати
Нови изложби и публикации възстановяват значението му в развитието на дизайна
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Нови изложби и публикации възстановяват значението му в развитието на дизайна
The Weeknd сключи милиардна сделка за каталога си
Празнични изненади и творчество на национален фестивал
Актьорът беше оправдан по девет обвинения за сексуални престъпления
Той ще получи специалната награда на Международния кинофестивал за ново европейско кино „Златната липа“
86-годишният режисьор получи трофей
Актрисата и активистка ще получи голяма награда през февруари
Легендарният режисьор е 50-ият носител на отличието
Тази дейност е не само забавна, но и дава възможност за дълбоко лично изразяване
Певецът с изповед за турнето и концертите си в НДК
Ето какво й връчи кмета на Бургас Димитър Николов
Панорамата на детското творчество ще се със състои на 4 и 5 юни от 10:00 до 18:00 ч.
През 30-годишната си кариера той е написал и режисирал девет хита
Universal Music Group откупи авторските права върху целия каталог на култовия музикант
Децата на наши сънародници в Гърция с томовете на Димитър Чорбаджийски
Варна. Архитектурни модели на най-известните възрожденски къщи в Балкана и Родопите твори майсторка от Варна. 12 умалени копия показа Мария Желева в...
Велико Търново. Бившата изоставена поликлиника в Елена ще стане младежки център за творчество, след като община подписа проект за реконструкция. Сград...
София. Рангел Вълчанов получава наградата за цялостно творчество на Българската филмова академия. Церемонията е утре от 18.30 ч в Дома на киното. Авто...